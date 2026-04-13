Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 12 aprile 2026

Nella giornata di domenica 12 aprile 2026 sono stati rilevati i dati degli ascolti televisivi di diversi programmi pomeridiani. Tra questi, si sono distinti Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera, trasmessi sulle principali reti nazionali. I dati Auditel riportano le percentuali di share e il numero di spettatori per ciascun programma, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico in quella fascia oraria.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 12 aprile 2026? Analizziamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 12 aprile 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana domenicale, quella del preserale e quella in access prime time della domenica.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 12 aprile 2026 Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a ruota libera | Domenica 5 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 5 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito... Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 1 Febbraio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito...