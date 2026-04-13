Atteso sopralluogo dello Iacp nelle palazzine allagate di Zafferia Picciolo | Non lasceremo sole le famiglie
Nella tarda mattinata è previsto un sopralluogo dei rappresentanti dell’Istituto Autonomo Case Popolari e dei tecnici nelle palazzine di Zafferia, dove le strutture risultano allagate e le condizioni sono peggiorate nelle ultime settimane. Il responsabile dell’ente ha dichiarato che le famiglie non saranno lasciate sole e che si interverrà per affrontare la situazione. La zona è al centro di una crescente preoccupazione tra gli abitanti.
È atteso nella tarda mattinata il sopralluogo dei vertici dell’Istituto Autonomo Case Popolari insieme ai tecnici nelle case popolari di Zafferia, dove la situazione del complesso Eucalipso continua a peggiorare e ha ormai superato il livello di guardia. L’intervento programmato arriva dopo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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