Attacco Trump al Papa la furia della Chiesa | Ma cosa dice?

Dopo le dichiarazioni offensive di un esponente di spicco di un paese straniero nei confronti del Papa, si sono moltiplicati i commenti ufficiali da parte della Chiesa italiana. La risposta della Chiesa ha coinvolto un intervento formale che ha aggiunto ulteriori elementi allo scontro tra le istituzioni, portando a un aumento delle tensioni pubbliche. La vicenda ha suscitato reazioni in vari ambiti istituzionali e religiosi nel paese.

Si allarga il fronte di sostegno a Leone XIV dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con un nuovo intervento ufficiale da parte della Chiesa italiana che contribuisce ad alzare il livello dello scontro istituzionale. A prendere posizione è la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che in una nota diffusa nelle ultime ore esprime “rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore” dal capo della Casa Bianca. Il comunicato si inserisce in una fase di crescente tensione tra Washington e il Vaticano e ribadisce con chiarezza il ruolo del Pontefice. La Cei, “unendosi a quanto affermato dal Presidente dei vescovi Usa, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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