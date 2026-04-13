Atp Montecarlo Sinner batte Alcaraz e torna ad essere il numero 1 al mondo

Al torneo ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto la finale contro Alcaraz con i punteggi di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l'italiano torna a occupare la prima posizione nella classifica mondiale ATP. La partita si è disputata sul campo principale, attirando l’attenzione di numerosi spettatori. La finale si è conclusa con un risultato che ha permesso a Sinner di ottenere il suo primo titolo di questa stagione.

Strepitosa vittoria perJannik Sinnerche vince per la prima volta il torneo di Monte Carlo. L’italiano batte in finale 7-6 6-3Carlos Alcaraz. Un grande traguardo che lo fa tornare ad essere numero 1 al mondo della classifica ATP. Poco dopo la vittoriaSinnercommenta: “Vivere qui e finalmente vincere questo torneo è davvero speciale per me.Ringrazio il mio team per spingermi sempre al massimo, avere questo trofeo tra le mani è speciale dopo che nella scorsa settimana abbiamo lavorato per capire come tornare a giocare al top su questa superficie. Giocare qui é come essere in Italia, è un sogno”. Immediato il commento dell’avversario con cui c’è sempre stata grande sportività:“È impressionante quello che stai ottenendo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atp Montecarlo, Sinner batte Alcaraz e torna ad essere il numero 1 al mondo Sinner batte Alcaraz a Montecarlo. Jannik torna numero uno al mondoVittoria in due set e primo sucesso nel torneo del Principato: “Felice di aver trionfato in un torneo sulla terra rossa” Quattro tornei vinti... ATP MONTECARLO SINNER BATTE ALCARAZ E' DI NUOVO NUMERO UNO! #news #tennis #sinner #montecarlo