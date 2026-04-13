Atletico Nissa in finale | Mauceri decide i supplementari!

L’Atletico Nissa ha raggiunto la finale dei playoff dopo aver vinto in trasferta contro lo Sporting Academy Eubea con il punteggio di 0-1. La partita si è decisa nei tempi supplementari grazie a un gol di Mauceri, permettendo alla squadra di avanzare nella competizione. La sfida si è svolta sotto una pioggia battente e ha visto i giocatori affrontarsi con grande determinazione fino al fischio finale.

Il sogno della promozione per l’Atletico Nissa si è concretizzato in una trasferta eroica, dove la squadra di Giacomo Serafini ha saputo piegare lo Sporting Academy Eubea con il punteggio di 0-1, conquistando così un posto nella finale dei play off. La sfida, combattuta su un terreno che non ha lasciato scampo alla determinazione dei nisseni, è stata decisa solo dopo i tempi supplementari grazie a un gol decisivo di Mauceri. Resilienza e colpi definitivi nel cuore della semifinale. Nonostante l’Atletico Nissa avesse avuto diverse opportunità per chiudere prematuramente i conti del match, i padroni di casa dello Sporting Academy Eubea hanno opposto una resistenza durissima, sostenuti dalle prestazioni decisive del proprio portiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Nissa in finale: Mauceri decide i supplementari! Atletico Catania ko a Mazzarrone: decide la doppietta di Torres nel finaleSconfitta che fa scivolare gli atletisti al sesto posto della classifica del Girone B di Eccellenza con 32 punti superati dalla Leonzio (adesso... Nissa Futsal in finale di Coppa Trinacria: 6-2 al Real Assoro, sfida con il Nicosia in arrivo.La Nissa Futsal conquista la finale di girone della Coppa Trinacria 2025/26, superando con un convincente 6-2 il Real Assoro in una prestazione che...