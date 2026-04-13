Atletica Serena Di Fabio argento mondiale nella 10 km | impresa a Brasilia

Durante i mondiali Under 20 di marcia a squadre in programma a Brasilia, Serena Di Fabio ha ottenuto la medaglia d’argento nella gara dei 10 chilometri. La atleta, affiliata alla Tethys Chieti e alle Fiamme Azzurre, ha concluso la competizione con un risultato che le permette di salire sul podio. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani atleti provenienti da diversi paesi.

Ottima prestazione per Serena Di Fabio, talento della Tethys Chieti e delle Fiamme Azzurre, che conquista la medaglia d’argento ai mondiali Under 20 di marcia a squadre, in corso a Brasilia.L’atleta teatina si è messa in luce nella 10 chilometri su strada chiudendo con il tempo di 46’21, al.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sci di fondo, Daniel Pedranzini è argento nella 10 km tc ai Mondiali juniorGradino più basso del podio per un altro padrone di casa norvegese, Torjus Magnus Harbo, che accusa 32"2 dal compagno di squadra e si ferma a 2"6... L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia.