Atina VIII Festival Valle di Comino

A Atina si svolge l’VIII Festival Valle di Comino, organizzato dall’Associazione LazioCulturaEventi e diretto artisticamente da Michele Santorsola. La manifestazione presenta un programma musicale che spazia dal Barocco al Jazz, dal Belcanto al Tango. La città si conferma come centro di musica e cultura, attirando pubblico e artisti da diverse aree. La rassegna si svolge sotto il segno di una varietà di generi e stili musicali.

Atina si conferma “Città della Musica e della Cultura” ospitando l’VIII Festival Valle di Comino. Sotto la direzione artistica di Michele Santorsola, la rassegna curata dall’Associazione “LazioCulturaEventi” (LCE) promette un viaggio sonoro straordinario dal Barocco al Jazz, dal Belcanto al Tango.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Atina, “Le eccellenze femminili della Valle di Comino”In occasione delle celebrazioni per il mese della donna, la XIV Comunità Montana “Valle di Comino” presenta la prima edizione de “Le eccellenze... Slalom Valle di CominoSi avvicina la nuova rassegna che, attraverso l’automobilismo, proietterà le strade, il paesaggio e i borghi della Ciociaria più bella e tipica come... Promo Echi nel Vento, rassegna di strumenti aerofoni a riserva d'aria, dell'APS Calamus, ed. 2025