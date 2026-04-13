Asti e Cina | il nuovo console debutta con un ponte verso l’Hubei

Il nuovo console generale cinese a Milano ha effettuato il suo primo intervento ufficiale in Italia a Asti, dove ha incontrato una delegazione proveniente dalla provincia di Hubei. L’evento ha segnato il debutto istituzionale del rappresentante diplomatico nel Paese, con la città scelta come sede per questa prima occasione. La visita ha coinvolto anche un incontro con autorità locali e rappresentanti della comunità cinese presente nella zona.

Il nuovo console generale cinese a Milano, Zhang Chenggan, ha scelto la città di Asti per il suo debutto istituzionale ufficiale in Italia, ricevendo una delegazione proveniente dalla provincia di Hubei. L’incontro, avvenuto a poche ore dall’arrivo del diplomatico nel Paese, ha la partecipazione della direttrice generale dell’Ufficio Affari Esteri della provincia cinese, Zhang Xiamoei, accompagnata da un gruppo di studenti che soggiorneranno nel territorio astigiano per alcuni giorni. La visita ha preso il via in piazza San Secondo, dove le autorità locali hanno accolto la comitiva internazionale. Il sindaco Maurizio Rasero ha presieduto l’accoglienza insieme all’assessore Gianni Boccia e all’assessora all’istruzione Loretta Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti e Cina: il nuovo console debutta con un ponte verso l’Hubei Vini italiani in Cina: Asti e Moscato d’Asti raddoppiano le vendite"Ci troviamo presso Palazzo Gastaldi, che è la sede storica del Consorzio per la tutela della Asti. Sul nuovo ponte (con vista Fiesole), lavori verso la fine. E a inizio giugno le prime autoFirenze, 12 aprile 2026 – Uno scorcio di Fiesole – con le sue ville a puntellare la collina regina di Firenze – fa capolino tra i palazzoni di...