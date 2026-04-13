Asta malefica torna l' appuntamento fuori dagli schemi Parola d' ordine | eleganza

A maggio si terrà nuovamente l’Asta Malefica, evento che combina l’asta tradizionale con un tocco di umorismo. Dopo il successo delle prime due edizioni, il format ideato da Creazioni Indigeste e dalla redazione di Mataran si presenta come un appuntamento fuori dagli schemi. L’obiettivo è trasformare la classica asta in uno spettacolo che unisce originalità ed eleganza, attirando pubblico e partecipanti.

Dopo il successo delle prime due edizioni, a maggio torna uno degli eventi più irriverenti e originali della scena friulana: l’Asta Malefica, format firmato da Creazioni Indigeste insieme alla redazione di Mataran, pronta a trasformare il classico meccanismo dell’asta in uno spettacolo comico.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it A maggio torna l'Asta Malefica, dress code: eleganzaDopo il successo delle prime due edizioni, a maggio torna uno degli eventi più irriverenti e originali della scena friulana: l’Asta Malefica, format... Addio Michel Portal, il jazz fuori dagli schemiMusica Morto a 90 anni lo straordinario polistrumentista, con una virtuosistica padronanza di clarinetti e sassofoni, è stato anche un fantastico...