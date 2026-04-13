Oggi si è tenuta l’assemblea della FIGC, un momento importante per il calcio italiano. Durante l'incontro, i club di Serie A hanno espresso le proprie preferenze riguardo alla candidatura per la presidenza federale. Tra i sostenitori, anche il Napoli ha partecipato, contribuendo a definire le possibili scelte future per il massimo organismo calcistico nazionale. La riunione ha coinvolto diverse rappresentanze del calcio professionistico italiano.

Il futuro del calcio italiano passa dalla giornata di oggi. Nella mattinata odierna, infatti, è andata in scena l’assemblea della FIGC, necessaria per comprendere i candidati e soprattutto le preferenze dei club di Serie A. Quest’ultime sembrano aver deciso, con grande maggioranza, per il nome di Giovanni Malagò, ora favorito per le elezioni del 22 giugno. Assemblea FIGC, Malagò è il favorito: 18 club a favore tra cui il Napoli. Come riportato da Sky Sport, sono aumentate a 18 le preferenze per il nome di Giovanni Malagò. Quest’ultimo, caldeggiato e voluto fortemente da figure come Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, ha ottenuto l’ assenso di 18 club su 20.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Assemblea FIGC, ecco il favorito come presidente: anche il Napoli tra i sostenitori

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