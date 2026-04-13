Assegno unico di aprile | quando arrivano i soldi con gli importi ridotti

Ad aprile, per la prima volta nel 2026, l'assegno unico e universale verrà erogato con importi leggermente ridotti rispetto ai mesi precedenti. La data di pagamento e l'importo esatto non sono ancora stati ufficialmente comunicati, ma si tratta di una variazione rispetto alle versioni precedenti del beneficio. La riduzione riguarda le somme destinate alle famiglie che usufruiscono dell'assegno unico.

Per la prima volta dall'inizio del 2026, ad aprile l'assegno unico e universale verrà corrisposto con importi un po' più bassi rispetto ai mesi scorsi. Il motivo è semplice: il contributo riconosciuto per i nuclei con figli a carico ha già "assorbito" le novità introdotte per l'anno in corso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Assegno unico marzo 2026: quando arrivano i soldi e come cambiano gli importi con il nuovo Isee. Cosa c’è da sapereNel corso della seconda metà di marzo l’Inps tornerà ad accreditare l’Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico. Pagamenti INPS Aprile 2026: Pensioni, ADI, Assegno Unico e Bonus – Date e Ritardi