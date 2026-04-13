Assalto notturno a un’azienda orafa | ladri in fuga

Nella notte, una banda composta da almeno cinque persone ha tentato di mettere a segno un furto presso un’azienda orafa situata a Ponticino. L’assalto si è verificato intorno alle ore notturne e, dopo aver tentato di entrare, i malviventi sono fuggiti prima di riuscire a portare via qualcosa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Tentato furto nella notte alla ditta Chini di Ponticino, presa di mira da una banda di almeno cinque malviventi. I ladri, con volto coperto, hanno forzato una recinzione e una grata riuscendo a entrare nello stabilimento. L’allarme però è scattato subito e, in pochi minuti, la vigilanza privata è arrivata sul posto, costringendo i banditi a fuggire a piedi nei campi senza bottino. Sul caso indagano i Carabinieri di Arezzo, che stanno analizzando le immagini di videosorveglianza. Non è la prima volta che l’azienda finisce nel mirino dei ladri: un episodio simile era già avvenuto nel 2023, anche allora senza successo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Assalto notturno a un’azienda orafa: ladri in fuga Leggi anche: Ancora un assalto dei ladri in un'azienda orafa: banditi in fuga all'arrivo della vigilanza Leggi anche: Assalto a un’azienda orafa: banda in fuga blocca le strade Assalto alla Duel di Valenza: bottino ancora da quantificare dopo l’incendio e la fuga dei ladri