' Aspasso Bike' a Peccioli

Il Comune di Peccioli ha annunciato un evento dedicato alla mobilità sostenibile previsto per la mattina di venerdì 2 maggio. L'iniziativa, chiamata 'Aspasso Bike', mira a promuovere l'accessibilità e l'inclusione attraverso l'uso della bicicletta. La giornata si inserisce in una serie di attività volte a rafforzare l’impegno del territorio su questi temi, coinvolgendo la comunità locale e le istituzioni.