' Aspasso Bike' a Peccioli
Il Comune di Peccioli ha annunciato un evento dedicato alla mobilità sostenibile previsto per la mattina di venerdì 2 maggio. L'iniziativa, chiamata 'Aspasso Bike', mira a promuovere l'accessibilità e l'inclusione attraverso l'uso della bicicletta. La giornata si inserisce in una serie di attività volte a rafforzare l’impegno del territorio su questi temi, coinvolgendo la comunità locale e le istituzioni.
Il Comune di Peccioli rafforza il proprio impegno sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione con un’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile, in programma la mattina di venerdì 2 maggio.L’evento, organizzato in collaborazione con partner del territorio e aziende specializzate, si.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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