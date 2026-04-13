Ascolti tv gli ascolti del 12 aprile 2026

Nella serata di domenica 12 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato risultati variabili. Su Rai1, la serie televisiva con Roberta Valente, che interpreta un notaio a Sorrento, ha ottenuto 3 milioni di spettatori. I dati relativi ad altri programmi non sono ancora disponibili, ma la performance della serie televisiva si distingue come uno dei risultati principali della serata.

Bene la serie tv. Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento porta a casa 3.483.000 spettatori pari al 21.6% di share. Poi, in onda su Canale5 Racconto di una Notte ottiene 1.791.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 659.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Zelig On registra 826.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.216.000 – 6.3%) e la presentazione (1.216.000 – 6.1%), Report segna 1.772.000 spettatori pari al 9.7% (Report Plus a 1.161.000 e il 7.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 698.000 spettatori (5.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, gli ascolti del 12 aprile 2026 GUIDA TV 12 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Ascolti TV | Domenica 12 Aprile 2026Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa . Elif Ko Goli Lagi Humrahi Next Ep 7 - 12th April 2026 - Review