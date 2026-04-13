L’equipaggio della missione Artemis II è rientrato sulla Terra dopo aver completato l’orbita lunare. A bordo sono stati portati i primi dati tecnici raccolti durante il volo, che rappresentano un passo importante nel settore spaziale. La missione segna il ritorno delle attività umane nello spazio dopo più di cinquanta anni, riaccendendo l’interesse verso le future esplorazioni lunari.

Dopo aver completato l’orbita lunare, l’equipaggio della missione Artemis II è tornato sulla Terra, portando con sé i primi dati tecnici di un volo che segna la riapertura della corsa allo spazio dopo oltre mezzo secolo. Gli astronauti Koch, Wiseman, Glover e Hansen hanno condiviso le prime impressioni al Johnson Space Center, descrivendo la fragilità del nostro pianeta dall’oscurità cosmica. Il rientro è stato caratterizzato da un momento di profonda riflessione psicologica per i membri della missione. Koch ha descritto la visione terrestre come una piccola imbarcazione di soccorso sospesa nell’immensità nera dell’universo, un’immagine che sottolinea la solitudine del nostro mondo nello spazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: il ritorno degli astronauti e i nuovi dati su Orion

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