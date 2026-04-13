Arsenal-Sporting Lisbona Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gunners vicini alla semifinale

Mercoledì sera si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting Lisbona. La squadra inglese ha vinto la partita di andata al Josè Alvalade con un gol nel finale, portandosi in vantaggio nella qualificazione. Le formazioni sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate, con gli inglesi favoriti per passare alla semifinale. La gara si svolgerà alle 21:00.

Mercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale ottenuta dagli inglesi al Josè Alvalade la settimana scorsa. Il gol di Havertz ha spostato nettamente l’ago della bilancia verso i Gunners, che vedono la semifinale ma che sono reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gunners vicini alla semifinale Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gyokeres guida i Gunners nella sua LisbonaProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha... Argomenti più discussi: Sporting Lisbona-Arsenal: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Arsenal - Sporting CP, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Sporting-Arsenal, probabili: Gyokeres sfida il suo passato, Calafiori terzino; Sporting Lisbona-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni. ARSENAL, COLPO DA GRANDE SQUADRA A LISBONA! Quando tutto sembrava destinato allo 0-0, ci ha pensato Kai Havertz al 91’ a firmare il gol che vale oro per i Gunners. Una vittoria sofferta ma meritata contro lo Sporting, costruita con pazie - facebook.com facebook Il #BayernMonaco vince al "Bernabeu", battuto 1-2 il #RealMadrid grazie ai gol di Luis Diaz e Kane. Per i padroni di casa segna Mbappé. Vince l' #Arsenal a Lisbona contro lo #Sporting per 0-1, decide la rete i Havertz al 91°. x.com