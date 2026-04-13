Arriva la netta critica a Conte | Gli hanno comprato a 35 milioni Beukema e non lo fa giocare

Una nuova polemica si solleva nel mondo del calcio dopo che si è scoperto come il tecnico abbia acquistato il difensore a 35 milioni di euro già da marzo, ma quest’ultimo non è stato ancora impiegato in campo. Nel frattempo, Juan Jesus scende regolarmente in campo, lasciando il giocatore acquistato in panchina. La vicenda ha suscitato critiche e interrogativi sulla gestione della rosa e sulle scelte dell’allenatore.

Beukema comprato a 35 milioni e Conte lo voleva da marzo scorso, eppure il difensore resta in panchina mentre Juan Jesus gioca. La scelta tattica alimenta il dibattito sulla gestione degli azzurri. Beukema e il Napoli: acquisto richiesto, campo negato. Antonio Conte aveva indicato chiaramente il profilo a marzo dell’anno scorso. La dirigenza partenopea ha investito circa 35 milioni di euro per accontentare il tecnico salentino. Eppure il difensore olandese si ritrova sistematicamente relegato in panchina, mentre Juan Jesus continua a giocare titolare. La situazione crea una frattura evidente tra le scelte di mercato e le decisioni di campo. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha sollevato il tema con durezza sul suo canale YouTube.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Arriva la netta critica a Conte: “Gli hanno comprato a 35 milioni Beukema e non lo fa giocare” Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Antonio Conte lo fa giocare dal primo minutoLa sfida decisiva tra Napoli e Roma non è soltanto una classica del campionato, ma uno snodo cruciale nella corsa ai posti che valgono la... Leggi anche: D’Agostino punzecchia Conte: «Prende 8 milioni e si lamenta dei calendari ma Vergara non lo faceva giocare manco a nascondino»