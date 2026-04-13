Arezzo, 2023 – Un tentativo di furto si è verificato recentemente in un'azienda orafa nel territorio. La rapina è stata sventata grazie all’allarme, che ha messo in fuga i ladri. La polizia ha avviato le indagini e si è riunita con le forze dell'ordine in prefettura per discutere le misure di sicurezza più efficaci. L’episodio si aggiunge a un’altra incursione avvenuta nel passato recente nello stesso complesso.

AREZZO – Ancora un tentativo di furto in un’azienda orafa dell’Aretino. Nel mirino di una banda di ladri è finita nuovamente l’azienda Chini di Ponticino. Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 aprile 2026 almeno cinque persone, con volto coperto, hanno forzato recinzione e accessi della ditta di Ponticino, riuscendo a introdursi nello stabilimento. La banda è stata però messa in fuga dal sistema di allarme. In pochi minuti sono intervenuti gli addetti alla vigilanza privata, seguiti dai carabinieri che hanno avviato le indagini, anche attraverso le immagini di videosorveglianza. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di pressione...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: tentato furto in azienda orafa, ladri in fuga per l’allarme. Tavolo sulla sicurezza in prefettura

Via 20 chili d’oro all’azienda orafa di Arezzo, allarme di Confindustria: “Subito un nuovo tavolo sulla sicurezza”AREZZO – Assalto alla Top Gold di Arezzo, via 20 chili d’oro con un commando di circa otto persone.

Tentato furto in una casa. Ladri messi in fuga dal sistema d’allarmeVia Togliatti, una delle vie che offrono, da ammirare, grandi spazi verso il mare, la prima a destra per chi sale in auto da Follonica, con una...

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Questa mattina l'Arezzo è già tornato in campo a Rigutino per preparare la trasferta di sabato contro il Pineto. - facebook.com facebook

Ionita dominatore, è tornato il vero Arezzo. Due giornate per il sogno della serie B x.com