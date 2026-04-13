Aquila-Terranuova Traiana Un pari che accontenta tutti

Il derby valdarnese tra Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana si è concluso con un pareggio, risultato che rispecchia l’andamento della partita. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi sul campo. La conclusione del match ha lasciato stati d’animo contrastanti tra i giocatori e i tifosi, senza modificare la classifica generale.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Il derby valdarnese tra Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana si chiude con un pareggio che riflette fedelmente l’andamento della gara, ma che lascia sensazioni diverse alle due squadre. Il Montevarchi parte con maggiore brillantezza e nel primo tempo mostra una buona organizzazione offensiva, riuscendo a costruire diverse occasioni e trovando anche il gol del vantaggio con Lovari, bravo a finalizzare una manovra ben sviluppata. La squadra di casa, soprattutto nella prima frazione, dà l’impressione di poter controllare il match e indirizzarlo a proprio favore. Il Terranuova Traiana, però, resta sempre dentro la partita con ordine e attenzione, senza mai perdere compattezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aquila-Terranuova Traiana. Un pari che accontenta tutti Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di ViareggioArezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del... Selezione Under 18 di serie D. Tra i convocati anche tre giocatori di Aquila Montevarchi e Terranuova TraianaArezzo, 17 febbraio 2026 – I giovani talenti di Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana si mettono in mostra: tra i ventidue convocati per il terzo e...