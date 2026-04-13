Appello di Confcooperative | L’emergenza casa si aggrava Il Comune deve accelerare

Un'associazione di categoria ha richiesto al Comune di intervenire con maggiore rapidità, sottolineando come l'emergenza abitativa si sia intensificata. La proposta prevede un coinvolgimento diretto dell’amministrazione pubblica, una collaborazione con le famiglie proprietarie di immobili e la partecipazione del settore privato sociale e delle cooperative. La richiesta si inserisce in un quadro di iniziative volte a rispondere alle difficoltà crescenti nel settore abitativo.

L’impegno diretto del settore pubblico, un’alleanza con le famiglie proprietarie e l’apporto del privato sociale e cooperazione. Tre obiettivi secondo Daniele Ravaglia, presidente di Habitat e vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia, per centrare l’obiettivo di risolvere la questione abitativa in città. Tre elementi che partono dalla comunità cittadina. "Tanto più nel quadro del piano per l’economia sociale, è fondamentale che si costruiscano le condizioni per liberare le energie di quei soggetti non speculativi che possono fare la differenza nell’immissione sul mercato di nuove abitazioni", prosegue Ravaglia. A questo fine, è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appello di Confcooperative: "L’emergenza casa si aggrava. Il Comune deve accelerare" Niscemi in crisi: l’emergenza ambientale si aggrava in meno di una settimanaUn disastro ambientale di dimensioni crescenti si è consumato in pochi giorni a Niscemi, paese della provincia di Agrigento, dove l’emergenza ha... Leggi anche: La Xylella avanza, si aggrava l'emergenza sul Gargano: scoperti altri 177 alberi infetti