L’ex sindaco di Sorrento ha riconosciuto di aver ricevuto 215 mila euro in tangenti legate a questioni di appalti pubblici. La confessione arriva nel corso di un procedimento avviato dalla Guardia di Finanza, sotto la supervisione della Procura locale. L’indagine riguarda presunti illeciti nel settore degli appalti, con coinvolgimento di diverse persone, mentre l’ex primo cittadino è tra gli accusati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha ammesso di avere intascato tangenti per 215mila euro, l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, coinvolto in una maxi inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. Le ammissioni fanno parte di un interrogatorio desecretato risalente allo scorso settembre. Nel maggio dello stesso anno, il 2025, Coppola era finito in carcere, sorpreso in un ristorante in compagnia di un imprenditore e un altro indagato, un appuntamento durante il quale sarebbe stata corrisposta una tangente: la persona che era in compagnia dell’ex primo cittadino venne immortalata nel bagno del ristorante dalle telecamere dei finanzieri mentre contava banconote.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti e tangenti a Sorrento, ex sindaco: “Presi 215mila euro”

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