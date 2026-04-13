Anziani morti in ambulanza nuove intercettazioni di Spada | Obesa vecchia e malata può morire la compagna | Bravo

Nuove intercettazioni emergono nel procedimento che vede imputato per omicidio aggravato un giovane operatore della Croce Rossa, accusato di aver causato la morte di sei anziani durante o subito dopo il trasporto in ambulanza. In uno dei dialoghi, una compagna dell’indagato commenta con un commento che sembra giustificare le morti, dicendo che le persone trasportate erano obese, vecchie e malate, e che potevano morire. Le conversazioni sono al centro dell’indagine in corso.

All'operatore della CRI Luca Spada è imputato l'omicidio aggravato di 6 anziani, morti durante o poco dopo il trasporto in ambulanza guidato dal 27enne. L'uomo si trova ora in carcere per la morte della paziente 85enne Deanna Mambelli Sono spuntate nuove intercettazioni nel caso degli anziani.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anziani morti in ambulanza, nuove intercettazioni di Spada: "Obesa, vecchia e malata, può morire", la compagna: "Bravo" “È vecchia, obesa e con tante patologie. Giustamente deve morire”, il disprezzo di Luca Spada per i pazienti trasportati in ambulanzaNon solo un piacere a uccidere come testimoniato da alcune intercettazioni, ma anche disprezzo per le vittime. Luca Spada, le intercettazioni choc della compagna: “Oggi hai fatto due morti? Bravo”Si allarga e assume contorni sempre più gravi l’inchiesta che coinvolge Luca Spada, 27enne di Forlì conosciuto come “Spadino”, arrestato e accusato...