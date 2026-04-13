Anziani morti in ambulanza le telefonate choc | Un altro e stiamo a posto

Sono sei le accuse di omicidio contro un autista coinvolto in episodi in cui anziani sono deceduti mentre erano a bordo di un'ambulanza. Le indagini della Procura di Forlì hanno rivelato telefonate in cui si fa riferimento alla morte di anziani con frasi come

Sono sei gli omicidi di anziani contestati dalla Procura di Forlì a Luca Spada, l'autista di ambulanze arrestato sabato con l'accusa di aver provocato la morte dell'85enne Deanna Mambelli, episodio per il quale secondo gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa mediante insufflazione di aria tramite accesso venoso. Lo ha spiegato il procuratore della Repubblica di Forlì, Enrico Cieri, nel corso di una conferenza stampa, precisando che complessivamente vengono contestati sei episodi di omicidio, tutti avvenuti nell'ambito di trasporti sanitari affidati all'indagato. Per il caso Mambelli la Procura contesta anche la premeditazione, ipotesi non riconosciuta dalla gip Ilaria Rosati, che ha ravvisato la gravità indiziaria esclusivamente per questo episodio, disponendo la misura cautelare in carcere solo per tale fatto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anziani morti in ambulanza, le telefonate choc: "Un altro e stiamo a posto" Anziani morti in ambulanza, le frasi choc di Luca Spada: "Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare"Ci sarebbero intercettazioni choc dietro l’arresto del 27enne Luca Spada indagato per omicidio volontario nell’ambito del fascicolo aperto dalla... Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto.