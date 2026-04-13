Anziana muore annegata nel serbatoio idrico a Ravanusa | era andata a controllare le riserve d’acqua

Un’anziana di 80 anni è deceduta a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo essere caduta e annegata nel serbatoio idrico della propria abitazione. La donna era uscita per verificare le riserve d’acqua quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Era andata a controllare le scorte d’acqua a disposizione nella sua abitazione ma è caduta nel serbatoio ed è morta annegata: è successo a un’anziana signora di 80 anni a Ravanusa, in provincia di Agrigento. La provincia sicula, così come tutta la regione, è nota per essere afflitta da una crisi idrica perenne: una situazione che costringe i suoi abitanti a controllare spesso le riserve d’acqua nelle vasche idriche delle loro case, proprio come verosimilmente era solita fare la pensionata ottantenne, Maria Giordano. La donna, residente in via Silvio Pellico, si stava accertando del livello dell’acqua presente nel serbatoio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata all’interno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anziana muore annegata nel serbatoio idrico a Ravanusa: era andata a controllare le riserve d’acqua Va a controllare il serbatoio idrico e cade all'interno, tragedia a Ravanusa: 80enne muore annegataUna tragedia della quotidianità, di quelle che si consumano nel silenzio delle mura domestiche. Donna muore annegata a Ravanusa: è precipitata nel serbatoio dell’acqua di casa suaLa tragedia nella provincia di Agrigento: la vittima è Maria Giordano, pensionata di 80 anni.