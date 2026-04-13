In un nuovo spettacolo, gli autori Alessandrini e Piumini combinano prosa e poesia per narrare una regione caratterizzata da confini definiti, ricordi storici e trasformazioni. La rappresentazione si concentra su un territorio considerato periferico e avvolto nel mistero, con una forte presenza di elementi femminili nelle narrazioni. La pièce si propone di esplorare le peculiarità di questa zona attraverso un linguaggio che unisce parole e versi.

In “Antigone in Polesine” Alessandrini e Piumini intrecciano prosa e poesia per raccontare una terra marginale, misteriosa e femminile Una terra anfibia, sospesa tra acqua e silenzio, dove il paesaggio orizzontale sembra dilatare lo sguardo e confondere i confini. È il Polesine raccontato da Roberto Alessandrini e Roberto Piumini in Antigone in Polesine. Sette storie in prosa e in poesia (Oligo, 204 pagine, 19 euro). Un libro che attraversa memoria, mito, resistenza e immaginazione, restituendo un territorio marginale ma densissimo di simboli, odori e presagi. Un Polesine di misteri, donne e desideri di fuga Il volume raccoglie sette storie,...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Antigone in Polesine”, Alessandrini e Piumini raccontano una terra di confini, memorie e metamorfosi

Isola dell’amore irraggiungibile, il comune di Ariano nel Polesine ‘Stiamo cercando una soluzione’Rovigo, 20 gennaio 2026 – “Nella consapevolezza dell'importanza che l’attracco riveste per il turismo legato alla navigazione e per raggiungere lo...

Siracusa, deputato M5S denuncia temperature sotto i 12 gradi nelle aule di una scuola. Gli studenti costretti a indossare piumini da neveIl deputato M5S all’Ars, Carlo Gilistro, ha effettuato ieri un’ispezione presso un istituto scolastico superiore di Siracusa.