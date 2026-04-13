Anticipazioni Un Posto al Sole 13-17 aprile | settimana esplosiva la decisione di Greta cambia tutto Nunzio e Rossella cosa succede davvero?

Nella settimana dal 13 al 17 aprile, la soap “Un Posto al Sole” presenta un susseguirsi di eventi cruciali. La decisione presa da Greta avrà ripercussioni significative sui personaggi principali, mentre Nunzio e Rossella si trovano al centro di una situazione complessa. La narrazione si sviluppa tra tensioni familiari e segreti che vengono svelati, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori durante l’access prime time.

Settimana ad alta tensione per la soap “Un Posto al Sole”, la storica soap di Rai 3, che continua a intrecciare drammi familiari, segreti e scelte difficili nell’access prime time. Ad aprire la settimana è la delicata situazione tra Greta e la figlia Cristina: il tentativo della donna di introdurre nella propria vita un nuovo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni febbraio: Marina tentata dall’appello di Roberto.🔗 Leggi su Webmagazine24.it