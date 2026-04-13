Venerdì sera si terrà una proiezione in anteprima del film thriller Il Delitto del 3° Piano, a cui seguirà un quiz interattivo in stile murder mystery. L’evento si svolgerà in una sala cinematografica, offrendo agli spettatori l’opportunità di vedere il film prima della sua uscita ufficiale. Il quiz coinvolgerà il pubblico, che potrà mettere alla prova le proprie capacità di risoluzione dei misteri.

Cosa: Proiezione in anteprima del film thriller Il Delitto del 3° Piano arricchita da un avvincente quiz interattivo in stile murder mystery. Dove e Quando: The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 21:00. Perché: Per vivere un’esperienza cinematografica inedita, trasformandosi in veri e propri detective grazie all’uso del proprio smartphone e gareggiando per un premio finale. L’evoluzione dell’intrattenimento su grande schermo passa sempre più attraverso la contaminazione dei linguaggi e il coinvolgimento diretto e proattivo del pubblico. Non è più sufficiente sedersi comodamente in poltrona e limitarsi a guardare; lo spettatore contemporaneo desidera essere parte integrante dell’evento.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Anteprima de Il Delitto del 3° Piano con quiz in sala

“Scuola di seduzione”, l’anteprima a Napoli con Verdone e De Laurentiis: grandi applausi del pubblico in sala al termine della proiezioneSerata evento al Metropolitan con la proiezione dell’ultimo film del noto regista e attore, visibile in esclusiva su Paramount + dal prossimo 1°...

Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al the space cinema parma campus per l’anteprima del film “Agata christian - delitto sulle nevi”Venerdì 30 gennaio, presso il The Space Cinema Parma Campus, sarà possibile vedere in anteprima “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, il nuovo film...