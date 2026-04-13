Angelana trasferta amara Olympia ammazzagrandi Decide il gol di Sugoni

Nella partita di campionato, l'Olympia Thyrus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Angelana, grazie a un gol di Sugoni. La formazione di casa ha adottato un modulo 4-2-3-1 con Quaranta tra i pali, mentre in attacco ha schierato Sugoni come unica punta. L'Angelana ha subito una sconfitta che complica la loro trasferta, con i giocatori schierati in campo senza ulteriori variazioni rispetto alla formazione iniziale.

OLYMPIA THYRUS 1 ANGELANA 0 OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola; Franceschini, De Santis, Dita; Jobarteh, Grassi; Sugoni N. (34’ st Angeli A.), Kuqi (9’ st Siragusa), Poggi (45’ st Sugoni A. sv); Gesuele. A disp. Federici C., Neri, Sbarzella, Sanyang. All. Sugoni Mar. ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi (43’ st Aronni), Vieira, Melillo, Tarpanelli (25’ st Roscini); Proietti, Bernabucci (15’ st De Santis), Allende (4’ st Brunetti); Maltezi, Colombi, Salis (15’ st Bartolini). A disp. Viola, Cesaretti, Sedran, Riommi. All. Recchi. ARBITRO: Vitali di Perugia 6.5 (Giovanardi e Servili di Terni) MARCATORE: 18’ st Sugoni N. NOTE: ammoniti Melillo, Bartolini (A); recupero pt’ 1; st’ 5; angoli 3-4 L’Olympia Thyrus si conferma ammazzagrandi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Angelana, trasferta amara. Olympia ammazzagrandi. Decide il gol di Sugoni Leggi anche: Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall’Ara! Decide il gol di Castro Gubbio, trasferta amara: avanti di due gol, ripreso dalla Juve Next GenGubbio, 21 marzo 2026 – È amara la trasferta del Gubbio, che in casa della Juventus Next Gen vanno avanti di due gol con una grande partita, poi...