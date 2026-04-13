Andrea Vanzo a Roma | il tour immersivo al Ghione

Il 15 aprile 2026, il teatro Ghione di Roma ospiterà la tappa italiana dell’“Intimacy Vol.2 World Tour” del pianista e compositore Andrea Vanzo. La serata sarà dedicata a un concerto immersivo, parte di un tour internazionale che coinvolge diverse città nel mondo. L’evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di musica classica e contemporanea, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue composizioni in un contesto dedicato.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La scena musicale romana si prepara ad accogliere uno dei fenomeni più interessanti e dirompenti del panorama strumentale contemporaneo. Il prossimo 15 aprile, il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà un evento che promette di ridefinire il concetto stesso di esibizione pianistica, portando nella Capitale un respiro artistico di caratura internazionale. Il protagonista assoluto della serata è un compositore che ha saputo intercettare le frequenze emotive di un’intera generazione, trasformando il pianoforte da strumento di pura accademia a veicolo di espressione profondamente pop e accessibile.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Andrea Vanzo a Roma: il tour immersivo al Ghione Andrea Vanzo arriva a Firenze, il 13 aprile concerto al NiccoliniFirenze, 10 aprile 2026 – Arriva a Firenze Andrea Vanzo, tra i protagonisti della scena modern classical internazionale. Leggi anche: Andrea Vanzo in concerto a Firenze