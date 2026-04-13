Andrea Sempio ha investito un gatto definendolo ‘maledetto’ e minacciato di ‘stirare’ un cane? Intercettazioni fraintese ricostruzioni non vere | Armando Palmegiani contro Mattino 5

Nuove polemiche coinvolgono Andrea Sempio, questa volta a causa di alcune registrazioni ambientali risalenti al 2017. Nei file audio, Sempio avrebbe usato termini come

Ci risiamo. Si parla ancora di Andrea Sempio questa volta a causa di alcuni audio ambientali risalenti il 2017. Il programma Mattino 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha infatti mandato in onda una serie di intercettazioni riguardanti proprio Sempio, l’uomo attualmente indagato per il delitto di Garlasco in concorso con Alberto Stasi o con ignoti. Le registrazioni, tuttavia, non riguardano elementi legati all’omicidio, bensì episodi alla guida in cui Sempio reagisce alla presenza di un gatto e di un cane sulla carreggiata. Il materiale audio risale al 2017 ed è stato registrato all’interno dell’automobile di Andrea Sempio (all’epoca sottoposto alla prima tranche di indagini, poi archiviata; seguiranno una seconda nel 2020 e l’attuale terza in corso).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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