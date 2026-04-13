Continua a suscitare sdegno l’episodio di vandalismo avvenuto nel cimitero di Grignano, dove sono state trovate croci danneggiate, rosari spezzati e oggetti gettati a terra. La vicenda si aggiunge a un precedente attacco avvenuto il 24 marzo, che ha coinvolto lo stesso sito. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questi atti di distruzione.

Non cala l’indignazione attorno al cimitero di Grignano, già teatro, lo scorso 24 marzo, di un grave episodio di vandalismo. A distanza di pochi giorni, un nuovo gesto sacrilego ha colpito lo stesso luogo, aggravando il dolore e la rabbia dei familiari dei defunti. Nel fine settimana, infatti, ignoti sono tornati ad accanirsi sulle tombe. I rosari lasciati dai parenti ai propri cari sono stati sottratti o spezzati e gettati a terra, mentre in un caso è stata addirittura danneggiata la struttura di una tomba, con la rottura dell’asse orizzontale della croce di legno. Un’escalation preoccupante che riprende quanto già denunciato lo scorso 24 marzo, quando numerose statuette sacre raffiguranti santi, angeli e la Madonna erano state distrutte e disseminate nell’area cimiteriale, insieme ai resti dei rosari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora vandali al cimitero. Grignano: spezzata croce rosari rotti e buttati via

Profanate le tombe al cimitero GrignanoGiornata di stupore e, allo stesso tempo, di dolore per i familiari dei defunti sepolti nel cimitero di Grignano.

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