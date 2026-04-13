Ancona il degrado si fa spazio tra via Giannelli e via Montebello | Non è la giungla è il centro città

A Ancona, tra via Giannelli e via Montebello, si nota un crescente abbandono con sterpaglie che invadono i percorsi pedonali e rifugi improvvisati in alcune zone periferiche. La presenza di rifiuti e spazi disordinati contribuisce a una situazione di degrado che si estende nel cuore della città, creando un contrasto tra il tessuto urbano e le condizioni di abbandono che si sono sviluppate in queste aree.

ANCONA – Tra sterpaglie incolte che invadono i camminamenti e giacigli di fortuna allestiti negli angoli più nascosti. Alcuni residenti hanno segnalato diverse situazioni di degrado, stanchi di veder scivolare il proprio quartiere in uno stato di abbandono che appare ormai fuori controllo.Al.🔗 Leggi su Anconatoday.it Fano vince ancora: 191mila€ in due, la città si fa spazio a “CadutaFano in festa: due concittadini protagonisti a "Caduta Libera" Un’ondata di entusiasmo ha travolto Fano, una cittadina nelle Marche, grazie alle... Ancona, centro storico e strade a rischio: degrado, sicurezza e interventi insufficienti per i cittadini.Ancona si trova a fare i conti con una crescente ondata di preoccupazione per la sicurezza stradale e la qualità della viabilità urbana. Argomenti più discussi: Bivacco nell’androne di un palazzo. Rissa tra senza fissa dimora; Degrado senza freni in via Tavernelle: scatta la protesta; Tutta la musica di Ancona 2028; Buio, bivacchi e strada sfondata, via Berti al limite: Dopo le 20 abbiamo paura (Video). Muore a 47 anni per un incidente in motocicletta sulla vecchia Perugia-Ancona. A perdere la vita è Alessandro Biagiotti di Gualdo Tadino, che stava rientrando da un raduno a Casacastalda. Articolo completo su Umbria24.it, link nel primo commento - facebook.com facebook Entrata consigliata verso Bologna: Bologna San Lazzaro Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro x.com