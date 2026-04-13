Il Movimento 5 Stelle ha accusato il Partito Democratico di aver incluso nella propria lista candidati con legami alla destra, sollevando dubbi sulla consapevolezza del partito rispetto a questa presenza. La questione riguarda le prossime elezioni amministrative nella città di Portici, dove le opposizioni evidenziano presenze di figure associate a movimenti di destra. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di alcune forze politiche locali.

M5S all’attacco del PD a Portici: “In lista candidati legati alla destra, il partito era a conoscenza?”. “A livello nazionale PD e M5S hanno bloccato una conferenza stampa di noti fascisti difendendo la democrazia e alcuni parlamentari per questo sono stati anche sospesi. A Portici, invece dobbiamo constatare che nella coalizione sostenuta dal PD sono candidati figli di noti fascisti ed entrambi, padre e figlio, hanno ricoperto ruoli apicali in fratelli d’Italia. Il PD provinciale, regionale e nazionale sa di tutto questo? A livello territoriale non hanno voluto dialogare con il campo progressista perché volevano candidare nelle loro liste questi personaggi?” Così in una nota il M5S Portici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Amministrative Portici, M5S: “presenti fascisti nella coalizione del PD”

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Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindacoArezzo, 3 marzo 2026 – Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco.