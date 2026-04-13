L'ambasciatrice di Svezia in Italia ha dichiarato che la condivisione di valori fondamentali rappresenta una leva strategica per rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi. Ha espresso questa convinzione durante un’intervista pubblicata su una rivista dedicata alle relazioni internazionali, sottolineando l'importanza di condividere principi comuni per sviluppare legami più solidi nel settore economico.

”La condivisione di valori fondamentali è una leva strategica per la cooperazione economica”. Lo afferma l’ ambasciatrice di Svezia in Italia, Karin Höglund, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di tribuna politica ed economica’. ”La Svezia e l’Italia collaborano da secoli, e vedere da vicino questa partnership evolversi è davvero fonte di ispirazione – rileva Höglund – i nostri Paesi condividono valori fondamentali e numerose qualità e caratteristiche che danno un sostegno naturale alla cooperazione. Entrambe le nazioni sono potenze ingegneristiche ambiziose e innovative, ammirate a livello internazionale per i risultati nel campo delle soluzioni automotive e meccaniche.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ambasciatrice di Svezia in Italia, condivisione dei valori per la cooperazione economica

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