Alzheimer diagnosi precoce grazie a uno studio tutto italiano Cos’è il progetto Interceptor

Un nuovo progetto italiano, chiamato Interceptor, si propone di individuare in modo precoce i primi segnali dell’Alzheimer e delle altre demenze. Lo studio si concentra sulla rilevazione di campanelli d’allarme che possano permettere una diagnosi tempestiva, migliorando così le possibilità di intervento e gestione della malattia. La ricerca mira a sviluppare strumenti e metodologie specifiche per identificare i sintomi iniziali con maggiore precisione.

Intercettare i primi segnali di una malattia è fondamentale per ottenere una migliore prognosi e questo principio è ancora più valido se si tratta di individuare i campanelli di allarme delle demenze e dell’ Alzheimer in particolare. Va in questa direzione il Progetto Interceptor, tutto italiano, di cui si sono occupate anche importanti riviste scientifiche internazionali come Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, tra le voci più importanti nel campo della ricerca clinica e di base sulle demenze. Come si possono intercettare le demenze. Se una cura specifica per le demenze non c’è ancora, la possibilità di individuarne alcuni “segnali premonitori” prima della comparsa conclamata diventa ancora più importante.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alzheimer, diagnosi precoce grazie a uno studio tutto italiano. Cos’è il progetto Interceptor Alzheimer, allo studio nuovo test del sangue per diagnosi precoce(Adnkronos) – Un nuovo test per rilevare i biomarcatori della malattia di Alzheimer. Leggi anche: TOMORROW/Alzheimer, allo studio nuovo test del sangue per diagnosi precoce