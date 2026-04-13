Alpi Liguri | la sfida tra turismo e risorse idriche a Rocchetta Nervina

Mercoledì 15 aprile alle 10:00 si terrà un evento online organizzato dall’Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri per discutere delle risorse idriche e del turismo nel territorio di Rocchetta Nervina. L’incontro, gratuito, coinvolgerà esperti e amministratori locali e si concentrerà sulle problematiche legate all’uso delle risorse d’acqua e all’eccessivo afflusso di visitatori nella zona.

Mercoledì 15 aprile alle ore 10:00, l’Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri organizzerà un incontro digitale gratuito focalizzato sulla gestione delle risorse idriche e sulla mitigazione dell’overtourism, prendendo come modello il territorio di Rocchetta Nervina. L’iniziativa rappresenta la quarta e ultima tappa di un percorso formativo dedicato alla biodiversità e al turismo nelle zone protette, inserendosi nel più ampio progetto di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia denominato BiodivTourAlps (programma Alcotra 2021-2027). Gestione del flusso turistico e tutela idrica: il caso di Rocchetta Nervina. Il cuore tecnico del webinar si concentrerà sull’analisi partecipata per definire nuove pianificazioni territoriali che sappiano conciliare l’afflusso di visitatori con la salvaguardia degli ecosistemi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpi Liguri: la sfida tra turismo e risorse idriche a Rocchetta Nervina Palermo: Water4Future, un master europeo per la gestione sostenibile delle risorse idriche.L'Università di Palermo ha ospitato il kick-off meeting del progetto europeo Water4Future, un'iniziativa ambiziosa volta a formare professionisti... Risorse idriche, la giunta regionale approva le linee guida per la gestione degli invasi minoriTutelare le risorse idriche degli invasi cosiddetti “minori”, ma anche incentivare la realizzazione di nuovi, che possano essere al servizio di...