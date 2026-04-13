Almaviva lancia con Valeria Sandei la nuova direzione Global Ai
Almaviva ha annunciato il lancio di una nuova direzione dedicata all'intelligenza artificiale globale, con Valeria Sandei che assume il ruolo di direttrice. Sandei, già amministratrice delegata di Almawave, si occuperà di coordinare le attività legate all'AI a livello internazionale. La sua nomina rappresenta un passo importante per l'azienda nel settore delle tecnologie intelligenti. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un comunicato stampa.
L'ad di Almawave, Valeria Sandei, assume anche il ruolo di direttore 'global artificial intelligence' del gruppo Almaviva: una nuova direzione, a diretto riporto dell'ad del gruppo, Marco Tripi, che - viene spiegato - "assume la guida del posizionamento strategico e dell'evoluzione dell'offerta sui temi di intelligenza artificiale, rafforzando la value proposition e il go to market di soluzioni Ai verso tutte le aree commerciali delle aziende di gruppo, lavorando sull'intera catena del valore Ai con competenze di architettura, tecnologie proprietarie, capabilities sulle tecnologie dei partner". "Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida con l'obiettivo di rendere l'Ia un driver concreto di valore per il mercato - commenta Sandei -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Valeria Sandei nominata direttore Global AI del Gruppo AlmavivaValeria Sandei viene nominata Direttore Global Artificial Intelligence del Gruppo Almaviva.
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