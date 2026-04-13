Almanacco | Lunedì 13 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 13 aprile, giornata che segna il 103º giorno del calendario gregoriano, con 262 giorni ancora da affrontare prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di alcune personalità e si onora un santo. È un giorno che, come molti altri, si inserisce nel corso del tempo con ricorrenze e tradizioni legate al passato.

Il 13 aprile è il 103º giorno del calendario gregoriano (il 104º negli anni bisestili). Mancano 262 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Albertino da Montone, abate.Proverbio di AprileAprile quando piange e quando rideISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1863 - In.🔗 Leggi su Pisatoday.it Almanacco | Lunedì 6 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl gruppo svedese ABBA vince lo Eurovision Song Contest 1974 con il singolo Waterloo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 6...