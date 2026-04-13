almanacco del 13 04 2026

Oggi, 31 marzo 2026, il calendario segna un martedì. È il giorno in cui si ricorda una data importante, con eventi e ricorrenze che vengono celebrati o segnalati. La giornata inizia con un saluto da parte di un giornalista, che introduce l’almanacco del giorno, fornendo una panoramica degli avvenimenti più rilevanti. Nessuna notizia specifica viene riportata al momento, solo un’introduzione generale alla giornata.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 13 Aprile 2026