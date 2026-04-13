All' Inter basta un tempo

L’Inter ha conquistato una vittoria contro il Como, giocando un primo tempo decisivo. La squadra ha portato a casa i tre punti grazie a una prestazione convincente nella prima frazione di gioco, mantenendo il vantaggio anche nella ripresa. La partita ha riproposto uno schema già visto in occasione del successo con la Roma, con i nerazzurri che sono riusciti a controllare il risultato fin dall’inizio.

L’Inter ha vinto col Como una partita per certi versi simile a quella che, una settimana fa, ha vinto con la Roma. In entrambi i casi è arrivata alla fine del primo tempo dando l’impressione di aver abbassato eccessivamente il proprio ritmo e trovando proprio in quel momento delicato un gol che l’ha mandata negli spogliatoi con uno spirito diverso. Nel secondo tempo, poi, la partita si è aperta ed è venuta fuori la superiorità dei nerazzurri. Una superiorità prima di tutto individuale, che viene dalla forza tecnica, fisica e mentale dei giocatori. Sono 6 punti in due partite complicate, 9 gol segnati contro due delle migliori difese del campionato, che cuciono almeno un pezzo di Scudetto al centro della maglia nerazzurra.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - All'Inter basta un tempo Leggi anche: Inter Genoa 2-0, Dimarco e Calhanoglu firmano il +13: ai nerazzurri basta una rete per tempo Leggi anche: Inter, Zamorano allo scoperto: «Basta pensare al 5-0 con il Psg! Pio Esposito? Futuro luminoso, da tantissimo tempo non si parlava di un centravanti così…» Napoli - Conte basta alibi, serve una svolta immediata