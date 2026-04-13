Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

Un’allerta meteo è stata diramata per Napoli a causa di condizioni di maltempo che interessano la città. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità per venti intensi e mare molto mosso, valido fino alle 14 di oggi. In conseguenza di questo avviso, sono previste alcune chiusure di strade e attività, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per venti forti e mare agitato, valido fino alle ore 14.00 di oggi, lunedì 13 aprile, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi, i cimiteri e il pontile nord di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo