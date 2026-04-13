Allerta meteo in Italia rischio enorme | Vento devastante Le regioni interessate

Un fronte perturbato sta attraversando l’Italia, provocando un rapido peggioramento del tempo. Le previsioni indicano piogge abbondanti, temporali diffusi e venti di burrasca che interessano in particolare le regioni meridionali. Le mareggiate sono previste lungo le coste di queste zone, con condizioni di mare molto agitato. La situazione meteorologica si mantiene critica nelle prossime ore, con un aumento delle condizioni di rischio.

Un nuovo fronte perturbato sta interessando l’Italia con un progressivo peggioramento delle condizioni meteo che, nelle prossime ore, porterà piogge intense, temporali diffusi, venti di burrasca e mareggiate soprattutto sulle aree meridionali. Dopo giorni caratterizzati da relativa stabilità atmosferica, l’ alta pressione mostra segnali di cedimento, aprendo la strada a una fase più instabile che coinvolgerà gran parte del Paese. Le prime avvisaglie del cambiamento si sono registrate a partire da ovest già nella giornata di domenica, con fenomeni deboli ma in progressivo aumento su Sardegna e Nord-Ovest, preludio a un peggioramento più strutturato che si estenderà nelle ore successive.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia, rischio enorme: “Vento devastante”. Le regioni interessate Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 19 febbraio: le regioni a rischioTemporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di domani giovedì 19 febbraio. “Rischio idrogeologico”. Allerta meteo domani in Italia: ecco le regioni colpiteIl bollettino meteorologico diramato dalla Protezione Civile per la giornata di mercoledì 8 aprile 2026 delinea un quadro paradossale per la nostra...