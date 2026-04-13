Un possibile ritorno di Massimiliano Allegri nel ruolo di commissario tecnico della nazionale di calcio viene discusso da alcuni giornalisti. Un commentatore ha affermato che non si può escludere questa eventualità, lasciando aperta la possibilità di un cambiamento in vista. La questione viene analizzata senza anticipare decisioni ufficiali o conferme da parte delle autorità competenti.

Allegri in Nazionale? PIstocchi non lo esclude affatto, anzi. Non osiamo immaginare cosa possa accadere in Italia se Massimiliano Allegri diventasse commissario tecnico della Nazionale. Sarebbe una delle soluzioni migliori – se non la migliore. Ma in un Paese normale. Non certo nell’Italia degli opinionisti della domenica che considerano Allegri l’incarnazione del demonio. Parliamo di uno che ha vinto sei scudetti, conquistato due finali di Champions e che quest’anno è terzo col Milan (che non è proprio il Barcellona). Pistocchi rivela che nel Milan non si vede più Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è scomparso. Starebbe nell’ombra in attesa di capire l’evolversi della situazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Il Milan e Allegri potrebbero dirsi addio per una seconda volta. Come riportato da Sportitalia, infatti, la dirigenza del Milan potrebbe decidere di cambiare nuovamente allenatore. In questo senso, occhio alla pista Nazionale, con il favorito numero uno - facebook.com facebook

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