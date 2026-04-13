Allarme smishing in Ciociaria denunciato un 38enne per frode informatica

In Ciociaria è stato segnalato un caso di smishing, con un 38enne denunciato per frode informatica. La Polizia di Stato del Commissariato di Sora ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo, che ha precedenti di polizia. La vicenda riguarda una truffa digitale tramite messaggi di testo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora hanno deferito all'Autorità Giudiziaria un cittadino di 38 anni, già gravato da precedenti di polizia. A carico dell'indagato gli investigatori hanno ricostruito un grave e circostanziato quadro indiziario per il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Movimenti sospetti su conto e prepagata di un 20enne, spariti 5mila euro: foggiano denunciato per frode informaticaÈ residente nella provincia di Foggia uno dei tre uomini accusati di ben 93 prelievi fraudolenti, per un importo totale di quasi 5mila euro, dal... Truffa TARI via SMS: allarme smishing tra i cittadini di NeretoA Nereto e nelle zone limitrofe, alcuni utenti sono stati contattati tramite messaggi sul cellulare che segnalano presunte pendenze non saldate...