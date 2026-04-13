Allarme per 23mila imprese padovane | rincari record negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi, le imprese di padova hanno affrontato un aumento dei costi energetici che ha raggiunto livelli record. Le rotte commerciali sono rallentate e i mercati sono sempre più incerti, creando difficoltà per circa 23.000 aziende locali. Le tensioni internazionali hanno contribuito a questa situazione, generando un clima di instabilità che interessa il settore artigianale e le attività economiche della zona.

Costi energetici in aumento, rotte commerciali rallentate e mercati sempre più incerti. Le tensioni internazionali pesano sulle imprese artigiane del territorio, in un contesto che continua a generare instabilità e preoccupazione. Sono oltre 23mila le aziende artigiane della provincia di Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Allarme rincari, cresce preoccupazione di consumatori e imprese Guerra e imprese: "Ordini in calo del 40%. Per energia e materiali rincari da record"Rischia di essere la tempesta perfetta quella che si va delineando per le piccole e medie imprese del territorio.