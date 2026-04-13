Alla fine gli autocrati si distruggono da soli la lezione della svolta ungherese
Negli ultimi tempi, l’Ungheria ha vissuto una svolta significativa che ha attirato l’attenzione di media internazionali. La situazione politica nel paese ha portato a un rafforzamento dei movimenti di protesta e a una crescente richiesta di libertà e di adesione ai valori europei. Questa trasformazione è stata commentata come un esempio di come le leadership autocratiche possano incontrare difficoltà e, in alcuni casi, portare alla propria caduta.
Alla fine gli autocrati si distruggono da soli. È questo il monito che ancora una volta ci consegna la Storia con la svolta dell’Ungheria: e che si tratti di una esplosione della voglia di libertà e di Europa è nelle analisi di ogni media internazionale. Quando si riducono i contrappesi o e si limita il pluralismo, il potere finisce inevitabilmente per perdere contatto con la società reale. Ed è proprio questo che si coglie nella portata della svolta dell’Ungheria. Le elezioni segnano una discontinuità storica: il partito Tisza ha conquistato 138 seggi su 199, mentre il blocco Fidez-Kdnp si è fermato a 55 seggi. L’affluenza, al 77,8%, testimonia una mobilitazione straordinaria.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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