Negli ultimi tempi, l’Ungheria ha vissuto una svolta significativa che ha attirato l’attenzione di media internazionali. La situazione politica nel paese ha portato a un rafforzamento dei movimenti di protesta e a una crescente richiesta di libertà e di adesione ai valori europei. Questa trasformazione è stata commentata come un esempio di come le leadership autocratiche possano incontrare difficoltà e, in alcuni casi, portare alla propria caduta.

Alla fine gli autocrati si distruggono da soli. È questo il monito che ancora una volta ci consegna la Storia con la svolta dell’Ungheria: e che si tratti di una esplosione della voglia di libertà e di Europa è nelle analisi di ogni media internazionale. Quando si riducono i contrappesi o e si limita il pluralismo, il potere finisce inevitabilmente per perdere contatto con la società reale. Ed è proprio questo che si coglie nella portata della svolta dell’Ungheria. Le elezioni segnano una discontinuità storica: il partito Tisza ha conquistato 138 seggi su 199, mentre il blocco Fidez-Kdnp si è fermato a 55 seggi. L’affluenza, al 77,8%, testimonia una mobilitazione straordinaria.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Alla fine gli autocrati si distruggono da soli, la lezione della svolta ungherese

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