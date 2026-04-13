Alisson? Non farei a cambio con Leao! | sentenza pazzesca in diretta

Durante la trasmissione dedicata al calcio, è stata discussa la partita di Parma, con particolare attenzione all’atteggiamento di alcuni calciatori azzurri. Gli ospiti in studio hanno espresso opinioni forti, inclusa una dichiarazione riguardante il portiere, che ha suscitato reazioni tra i presenti. La conversazione si è concentrata sulle scelte e le prestazioni della squadra durante la trasferta emiliana, senza tuttavia entrare nel dettaglio di eventuali motivazioni o analisi tecniche specifiche.

Continua il dibattito sul pareggio di Parma al “Il Bello del Calcio” con gli ospiti in studio che sembrano non aver gradito troppo l’atteggiamento e l’attitudine di alcuni calciatori azzurri nella trasferta emiliana. In particolare è finita sotto accusa la compagna di Alex Meret, rea di aver postato sui social un video mentre guardava la finale tra Sinner e Alcaraz, senza pensare troppo al portiere del Napoli impegnato nella sfida che avrebbe potuto tenere acceso il sogno Scudetto per il Napoli. La prova di Alisson Santos, invece, ha fatto accendere grandi paragoni per il trequartista brasiliano. Le dichiarazioni degli ospiti. Secondo Gianluca Giufini, il ritmo blando della partita si può evincere anche da un gesto della compagna di Meret.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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