Alice Campello | spunta un nome nuovo dopo l’addio a Morata

Dopo la separazione da Morata, Alice Campello è finita sotto i riflettori per un nuovo nome che sarebbe stato associato a lei. La modella e influencer sembra aver voltato pagina, lasciandosi alle spalle il passato recente. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando curiosità tra i follower. Per ora, nessuna conferma ufficiale da parte di Campello o delle persone vicine a lei.

Alice Campello ha già dimenticato Morata? Il quesito rimbalza tra redazioni e social con la rapidità di un servizio vincente, alimentato dall’ultima apparizione pubblica della modella veneziana al Rolex Monte Carlo Masters, dove il confine tra mondanità e curiosità collettiva si è fatto sottilissimo. Nelle tribune del prestigioso torneo monegasco, tra campioni dello sport, volti del cinema e icone dello spettacolo internazionale, la presenza di Alice accanto ad Alessandro Borghi ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei presenti e dei fotografi, trasformando un pomeriggio di tennis in un nuovo capitolo del gossip europeo. Sorrisi,...🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme. Ma c’è un perchéDopo i gossip, i veleni e la rottura, Alvaro Morata e Alice Campello sono apparsi nuovamente insieme.

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Alice Campello dopo l’addio a Morata: “Sono tranquilla, sto bene”