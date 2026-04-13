Alghero la piramide di fiori che trasforma il centro storico

Nella piazzetta di San Michele ad Alghero è stata sistemata una piramide di fiori che crea un nuovo punto di interesse nel centro storico. La disposizione di piante e fiori rende più vivace e colorato lo spazio pubblico, attirando l’attenzione dei visitatori. La modifica si inserisce in un intervento di riqualificazione dell’area, volto a valorizzare l’ambiente urbano. La struttura floreale rimane visibile a chi attraversa la piazza durante tutto il giorno.

Un rinnovato tocco di colore accoglie oggi i passanti nella piazzetta di San Michele ad Alghero, dove una nuova disposizione di elementi floreali ha trasformato il cuore del centro storico. La scelta botanica, focalizzata su specie rigogliose e resistenti, mira a valorizzare l’architettura locale senza alterarne l’essenza storica. L’estetica funzionale della nuova composizione verticale. Camminando tra le pietre antiche del centro, l’occhio viene immediatamente catturato da un elemento scenografico che svetta al centro della piazza della chiesa di San Michele. Si tratta di una struttura a piramide, concepita come una vera e propria scultura vivente, dalle cui estremità i fiori scendono verso il basso con un movimento a cascata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, la piramide di fiori che trasforma il centro storico "Un bacio a Viterbo": il centro storico si trasforma nel percorso delle emozioniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il 21 e il... Venditori abusivi di mimose in centro storico: sequestrate 280 confezioni di fioriOltre 280 confezioni di fiori sequestrate, frutto dell'attività della polizia locale a contrasto dell'abusivismo commerciale, in voga specialmente in...