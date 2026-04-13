Algeria Le Figaro | Due attentati suicidi a 50 chilometri da Algeri durante la visita del Papa

Due attentati suicidi sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi a Blida, a circa 50 chilometri da Algeri, mentre il Papa si trovava in visita nella capitale. Le fonti di informazione indicano che gli attacchi sono stati compiuti in un'area vicina alla città, con immagini e dettagli ancora contrastanti sui social media. Le autorità locali stanno attualmente gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti ufficiali.

Un duplice tentativo di attentato si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, a Blida, secondo immagini e informazioni ancora contrastanti che circolano sui social media, confermate a Le Figaro da fonti locali. Questa città di circa 300.000 abitanti si trova a circa 50 chilometri a sud di Algeri ed è pesantemente presidiata dalle forze di sicurezza del Paese per la due giorni di visita di Papa Leone XIV. Duplice tentato attentato in Algeria Questi attacchi non sono stati ufficialmente confermati dalle autorità algerine. Mentre alcune fonti riportano che i due attentatori suicidi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, altre affermano che siano riusciti a far detonare le loro cinture esplosive.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Algeria, Le Figaro: «Due attentati suicidi a 50 chilometri da Algeri durante la visita del Papa» Algeria, il Paese si prepara alla visita di Papa Leone XIVL’Algeria si prepara ad ospitare per una visita ufficiale di due giorni, dal 13 al 15 aprile, papa Leone XIV, che si inserisce nel più ampio tour... Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente TebbouneLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria.